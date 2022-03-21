Сервис поиска поставщиков

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Группа компаний «Восток-Сервис» на своей «Торжокской обувной фабрике» в Тверской области запустила новый цех по производству респираторов. Они используются работниками различных отраслей промышленности. Средства на создание це...
Компания «Парус электро» — отечественный разработчик и производитель зарядных станций для электромобилей (ЭЗС) совместно с партнером ООО «Иви-Тайм С» реализует инвестиционный проект по развертыванию инфраструктуры б...
18 марта 2022 года с космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «С. П. Королёв» (Союз МС-21). Через 529 секунд корабль отделился от третьей ступени носителя на целевой орбите. Впервые...
Санкт-Петербург закупил новые пожарные машины в пожарно-спасательные части.
Из 8 закупленных спецмашин половина отправилась в Приморский район.
4 пожарные автоцистерны КамАЗ получил...
Обновлённый цех по сбору оборудования систем оповещения и управления эвакуацией открылся в Саратове на заводе компании «Рубеж».
Реконструкция была произведена с целью расширения и увеличения...
22 февраля входящий в состав АвтоВАЗа завод «Лада Ижевск» приступил к серийному выпуску Lada Vesta модернизированного образца (обозначается как NG, то есть New Generation). Первым экземпляром, сошедшим с конвейера, стал универсал Vesta&...
25 февраля в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полёт 220-й самолёт Суперджет 100. Борт с заводским номером 95223 и временной регистрацией 97029 — 3-й взлетевший в этом году.
28 февраля 2022
«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» профинансировал покупку двадцати самосвалов КАМАЗ московской компанией ООО «Баутранс». Партнер Лизинговой компании «КАМАЗ» приобрел в лизинг пятнадцать КАМАZ-6580-002-87 и пять КАМАZ-65801-001-68. Сделк...
С прибытием транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс МС-19» на Международной космической станции (МКС) начинается очередной этап реализации российской программы научно-прикладных экспериментов. Одним из важнейших направлений технологи...
Компания «ХАЯТ Россия» наращивает производственные мощности — на Боровской площадке особой экономической зоны «Калуга» строится крупный завод по выпуску бумажной продукции санитарно-гигиенического назначения. Объем инвестиц...
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