[email protected] 8 (800) 600-76-95 Заказать звонок
Маркетплейс Возможности сервиса Тарифы Поставщики Каталоги Новости
Быстрый запрос поставщикам и производителям

Сервис поиска поставщиков

в товарах
В компаниях
В категориях
  • Создайте страницу компании
  • Подпишитесь и получай
    запросы от покупателей
  • Разместите товары на сервисе
  • Публикуйте новости и акции
  • Укажите преимущества и
    товарные направления
  • Сделайте рекламный блок и
    расскажите про свой бренд
начать использовать сервис Уже используют 10.896 человек

Вы поставщик?

Начните работу с сервисом за 4 простых шага:

  1. Разместите
    свой прайс

    Загружайте ваши прайс-листы в формате Excel, с ценами и остатками. Так же доступна автоматическая загрузка из 1С.

  2. Поддерживайте
    его актуальность

    Настройте автообновление прайс-листа, цен и остатков раз в несколько минут или загружайте его обновленные версии вручную.

  3. Создайте страницу
    компании

    Создайте в личном кабинете страницу о компании, укажите её преимущества, и расскажите о товаре — страница будет опубликована в сети.

  4. Получайте запросы
    от покупателей

    На email с деталями заказчика или непосредственно внутри сервиса в личных сообщениях.
начать работу с сервисом

Преимущества сервиса для покупателя

Познакомьтесь с нашим сервисом за 120 секунд!
  • Простой поиск
    продукции
  • Приятные бонусы
    за активность
  • Отправка запроса
    из выбранной позиции
  • Личный кабинет
    с историей запросов
  • Только надежные
    поставщики
  • Удобный поиск
    аналогов
  • Тщательно проверенная
    информация о брендах
  • Персональные подборки
    и рекомендации от сервиса
  • Десятки товарных
    направлений
  • Удобный
    интерфейс

Наши поставщики

Начните бесплатно использовать сервис уже сегодня!

Ближайшие события

Российский промышленник 2022
Начало: 29 ноября 2022    Окончание: 1 декабря 2022
подробнее
Защита от коррозии 2022
Начало: 29 ноября 2022    Окончание: 1 декабря 2022
подробнее
PAP-FOR 2022
Начало: 15 ноября 2022    Окончание: 18 ноября 2022
подробнее
Петербургская техническая ярмарка (ПТЯ) 2022
Начало: 26 апреля 2022    Окончание: 28 апреля 2022
подробнее
Аналитика Экспо 2022
Начало: 19 апреля 2022    Окончание: 22 апреля 2022
подробнее
Securika Moscow 2022
Начало: 12 апреля 2022    Окончание: 15 апреля 2022
подробнее
Российский промышленник 2021
Начало: 10 ноября 2021    Окончание: 12 ноября 2021
подробнее
PAP-FOR 2021
Начало: 9 ноября 2021    Окончание: 12 ноября 2021
подробнее
Малый и средний бизнес Санкт-Петербурга 2021
Начало: 8 ноября 2021    Окончание: 9 ноября 2021
подробнее
ХИМИЯ-2021
Начало: 26 октября 2021    Окончание: 29 октября 2021
подробнее
GasSUF 2021
Начало: 26 октября 2021    Окончание: 28 октября 2021
подробнее
PCVExpo 2021
Начало: 26 октября 2021    Окончание: 28 октября 2021
подробнее
Testing & Control 2021
Начало: 26 октября 2021    Окончание: 28 октября 2021
подробнее
Heat&Power 2021
Начало: 26 октября 2021    Окончание: 28 октября 2021
подробнее
Технофорум 2021
Начало: 18 октября 2021    Окончание: 21 октября 2021
подробнее
ПромЭкспо 2021
Начало: 29 сентября 2021    Окончание: 30 сентября 2021
подробнее
Термообработка 2021
Начало: 28 сентября 2021    Окончание: 30 сентября 2021
подробнее
Текстильлегпром 2021
Начало: 21 сентября 2021    Окончание: 24 сентября 2021
подробнее
Автоматизация 2021
Начало: 21 сентября 2021    Окончание: 24 сентября 2021
подробнее
Techtextil Russia 2021
Начало: 14 сентября 2021    Окончание: 16 сентября 2021
подробнее
Смотреть весь список

Новости партнёров

смотреть все новости
читать подробнее
В Тверской области открыли производство респираторов для работников промышленности

Группа компаний «Восток-Сервис» на своей «Торжокской обувной фабрике» в Тверской области запустила новый цех по производству респираторов. Они используются работниками различных отраслей промышленности. Средства на создание це...

21 марта 2022
читать подробнее
Сеть ЭЗС для Сахалина

Компания «Парус электро» — отечественный разработчик и производитель зарядных станций для электромобилей (ЭЗС) совместно с партнером ООО «Иви-Тайм С» реализует инвестиционный проект по развертыванию инфраструктуры б...

21 марта 2022
читать подробнее
67-я экспедиция на Международную космическую станцию

18 марта 2022 года с космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «С. П. Королёв» (Союз МС-21). Через 529 секунд корабль отделился от третьей ступени носителя на целевой орбите. Впервые...

21 марта 2022
читать подробнее
В пожарные части Приморского района закупили новые машины

Санкт-Петербург закупил новые пожарные машины в пожарно-спасательные части.

Из 8 закупленных спецмашин половина отправилась в Приморский район.

4 пожарные автоцистерны КамАЗ получил...

21 марта 2022
читать подробнее
Предприятие «Рубеж» в Саратове запустило модернизированный цех

Обновлённый цех по сбору оборудования систем оповещения и управления эвакуацией открылся в Саратове на заводе компании «Рубеж».

Реконструкция была произведена с целью расширения и увеличения...

21 марта 2022
читать подробнее
АвтоВАЗ начал производство рестайлинговой Lada Vesta

22 февраля входящий в состав АвтоВАЗа завод «Лада Ижевск» приступил к серийному выпуску Lada Vesta модернизированного образца (обозначается как NG, то есть New Generation). Первым экземпляром, сошедшим с конвейера, стал универсал Vesta&...

28 февраля 2022
читать подробнее
Очередной серийный Суперджет 100 совершил первый полёт

25 февраля в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полёт 220-й самолёт Суперджет 100. Борт с заводским номером 95223 и временной регистрацией 97029 — 3-й взлетевший в этом году.

28 февраля 2022

читать подробнее
В Москву поставили 20 самосвалов КАМАЗ

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» профинансировал покупку двадцати самосвалов КАМАЗ московской компанией ООО «Баутранс». Партнер Лизинговой компании «КАМАЗ» приобрел в лизинг пятнадцать КАМАZ-6580-002-87 и пять КАМАZ-65801-001-68. Сделк...

28 февраля 2022
читать подробнее
РКК «Энергия» отвезла на МКС материал защищающий космонавтов от радиации

С прибытием транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс МС-19» на Международной космической станции (МКС) начинается очередной этап реализации российской программы научно-прикладных экспериментов. Одним из важнейших направлений технологи...

28 февраля 2022
читать подробнее
На энергоцентре нового завода ХАЯТ введен в эксплуатацию блочный пункт подготовки газа «ЭНЕРГАЗ»

Компания «ХАЯТ Россия» наращивает производственные мощности — на Боровской площадке особой экономической зоны «Калуга» строится крупный завод по выпуску бумажной продукции санитарно-гигиенического назначения. Объем инвестиц...

28 февраля 2022

Отзывы клиентов

Антон — ООО "МП"
[email protected]
Рад, что теперь появилась возможность экономить время на поиске товара и клиентов. И почти все товарные категории есть. Спасибо!
Никита — ООО "СНАБЖЕНИЕ РФ"
[email protected]
Все в одном месте - это очень удобно! Оперативно реагируют и всегда на связи, администратору спасибо. Заявки приходят, реклама работает!
зарегистрироваться в сервисе